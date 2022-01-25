В ДТП в Крыму погиб один человек и пять пострадали

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. В результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Желябовка - Советский погиб один человек и пять пострадали, сообщается на сайте ГУ МЧС по Крыму.

"25 января 2022 года в 07:46 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в Нижнегорском районе на участке автодороги Желябовка - Советский произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Пострадали пять человек, один человек погиб. Все пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что "водитель легкового автомобиля не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу движения и совершил столкновение со встречным автомобилем". Отмечается, что сотрудники МЧС деблокировали одного из пострадавших. Также была обеспечена пожарная безопасность аварийного участка.

Уточняется, что всего для ликвидации происшествия привлечено 19 человек и семь единиц техники.