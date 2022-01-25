В суде Калининграда начали рассмотрение дела об избиении Павла Прилучного

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Ленинградский районный суд Калининграда во вторник приступил к рассмотрению дела об избиении актера Павла Прилучного в ночном клубе в Калининграде в ноябре 2020 года. Обвиняемому предъявлено обвинение, следующее заседание назначено на 1 февраля, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Обвиняемому было предъявлено обвинение, с учетом мнения участников процесса был установлен порядок исследования доказательств [по делу]. Рассмотрение отложили до 1 февраля для вызова [в суд] потерпевшего, его представителя и свидетеля обвинения", - сказали в пресс-службе суда. На первое заседание Прилучный не явился, уточнил собеседник агентства.

По данным следствия, 21 ноября 2020 года в помещении спортивного зала, расположенного на втором этаже одного из ночных клубов в Калининграде, местный житель умышленно нанес Прилучному, прилетевшему в Калининград из Москвы для участия в съемках фильма, несколько ударов руками и ногами в лицо и голову. Потерпевшему были причинены травмы, в том числе черепно-мозговая травма с переломом костей, которая квалифицируется как тяжкий вред здоровью. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ о причинении вреда здоровью средней тяжести, по которой обвиняемому могло грозить до трех лет лишения свободы. Позднее обвинение переквалифицировало статью на более тяжкую, теперь ему грозит до восьми лет колонии за причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (ст. 111 УК РФ).