Водители застрявших на дороге в Греции машин получат по €2 тыс.

АФИНЫ, 25 января. /ТАСС/. Премьер-министр Кириакос Мицотакис потребовал от компании - концессионера автомагистрали "Аттики одос" выплатить по €2 тыс. компенсации водителям застрявших на ней в снегу машин. Как сообщило во вторник Афинское Македонское агентство новостей ( АМНА ), компания согласилась выполнить это требование.

Утром под председательством премьер-министра прошло совещание по возникшим из-за непогоды проблемам. В нем приняли участие министр охраны окружающей среды и энергетики Костас Скрекас, министр по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Христос Стилианидис, несколько других чиновников и представителей компаний, в том числе концессионера "Аттики одос".

Ранее во вторник официальный представитель правительства Греции Иоаннис Иконому сообщил, что спасатели в Афинах эвакуировали до 3 500 водителей и пассажиров из автомобилей, застрявших в снегу на главной афинской платной автомагистрали "Аттики одос", проходящей по северу столицы и идущей в Афинский международный аэропорт. По его словам, полиция, армия, пожарная команда, гражданская защита действовали всю ночь и смогли эвакуировать с магистрали около 1 800 автомобилей. Еще 1 200 автомобилей все еще находятся там. Спасатели раздавали одеяла, воду и еду. Ходили пригородные электрички, которые постоянно забирали людей от выходов с автомагистрали, чтобы доставить их в аэропорт.