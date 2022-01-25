Во Владимирской области возбудили дело за незаконное обналичивание около 80 млн рублей

ВЛАДИМИР, 25 января. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовные дела в отношении пятерых жителей Владимирской области, которые, по версии следствия, обналичили около 80 млн рублей через финансовую структуру, не имея на это лицензии. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД.

"В соответствии с преступной схемой злоумышленники за вознаграждение в виде определенного процента от обналичиваемых сумм проводили незаконные банковские транзакции. Общий оборот денежных средств за период с 2018 по 2021 год составил около 80 миллионов рублей. Доход, извлеченный от противоправной деятельности, превысил девять миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, 49-летний местный житель, являясь учредителем и руководителем нескольких организаций, создал финансовую структуру для обналичивания денежных средств. При этом установленные законодательством лицензии на осуществление банковских операций и иная документация, дающие право на подобного рода деятельность, не были оформлены. К участию в нелегальном бизнесе организатор привлек четверых человек, в том числе 48-летнюю супругу и 26-летнего сына.

В отношении членов группы полиция возбудила уголовные дела по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") и ч. 2 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей"). Расследование продолжается.