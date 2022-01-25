Суд в Крыму отклонил жалобу на продление ареста подозреваемым в диверсии на газопроводе

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Верховный суд Крыма оставил без удовлетворения жалобу адвокатов на продление ареста фигурантам дела о диверсии на газопроводе, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Защита заместителя председателя запрещенного в России "Меджлиса" Наримана Джелялова в декабре 2021 года сообщила, что обжаловала продление его ареста до 23 февраля 2022 года.

"В Верховном суде Республики Крым состоялось рассмотрение материалов дела по апелляционным жалобам защитников на постановление Киевского районного суда г. Симферополя о продлении срока содержания под стражей в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 226.1, п. "а", "б" ч. 2 ст. 281 УК РФ. <...> апелляционным постановлением Верховного суда Республики Крым постановление Киевского районного суда города Симферополя оставлено без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

В Центре общественных связей ФСБ России 7 сентября сообщили, что произошедшая 23 августа на участке газопровода в районе села Перевального в Крыму диверсия была организована Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Сотрудники ФСБ 4 сентября задержали трех жителей Крыма: Джелялова, а также предполагаемых исполнителей - Асана и Азиза Ахтемовых.

Как ранее сообщал со ссылкой на материалы дела представитель суда, обвиняемым вменяется умышленная установка на газопровод в селе Перевальном взрывного устройства, которое повредило газопровод, газоснабжение в селе было прервано.