ФСИН хочет заменить Олегу Навальному условный срок реальным из-за неисполнения приговора

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Представители ФСИН направили в суд ходатайство о замене брату Алексея Навального Олегу условного срока на реальный в связи с тем, что он не исполняет должным образом ограничения, наложенные на него приговором суда по делу о нарушении санитарных норм. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Причиной ходатайства ФСИН о замене условного срока на реальный Олегу Навальному стало то, что он не исполняет должным образом ограничения, которые ранее суд наложил на него по приговору о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции зимой прошлого года", - сказал собеседник агентства.

В Люблинском суде, куда поступило ходатайство угловно-исполнительной службы о замене Навальному срока, не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию источника ТАСС. "Ходатайство ФСИН имеет следующую формулировку: "Об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления", - заявили ТАСС в суде. Адвокат осужденного Никас Параскевов ранее сообщил ТАСС, что еще не успел ознакомится с материалами ходатайства ФСИН.

Ранее сообщалось, что Люблинский суд Москвы получил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене Олегу Навальному одного года условного наказания на реальное по делу о нарушении санитарных норм на акции в Москве.

Преображенский суд Москвы в прошлом году назначил Олегу Навальному год лишения свободы условно. По версии обвинения, он через соцсети призвал людей участвовать в акции в январе 2021 года, чем нарушил рекомендации по борьбе с коронавирусной инфекцией. Вину он не признал.