Замглавы Минтранса Токарева поместили в СИЗО-4

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Замминистра транспорта РФ Владимир Токарев помещен в столичный СИЗО-4, где содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов, так как ранее он работал следователем. Об этом ТАСС рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева, посетившая чиновника в изоляторе.

"Токарев содержится в СИЗО-4, поскольку ранее довольно долгое время работал следователем", - сказала она. По словам правозащитницы, хотя замминистра и содержится в камере, рассчитанной на 40 человек, большая часть мест в которой заняты, на условия он не жалуется. "Токарев содержится с бывшими оперативниками и иными бывшими работниками правоохранительных органов. Всего в камере несколько десятков человек. Токарев находится в хорошем расположении духа, отмечает корректное отношение администрации изолятора к нему", - сказала Меркачева. По словам наблюдателя, у замминистра - рассеянный склероз, в связи с чем ему может понадобится соответствующая медпомощь и препараты.

Токареву предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц) УК РФ. По версии следствия, с 2016 по 2018 год Токарев, занимая должность первого заместителя генерального директора ООО "Спецтрансстрой", в целях хищения денежных средств данной организации в особо крупном размере вовлек в противоправную деятельность ряд лиц из числа руководства ООО "Спецтрансстрой" и ООО "Главстройинвест" и иных аффилированных организаций. Согласно материалам дела, Токарев способствовал заключению договора на сумму 523 млн рублей. Хорошевский суд арестовал Токарева до 18 марта.

Владимир Токарев начал службу в УВД по Белгородской области в 2000 году. Занимал должности замминистра регионального развития РФ, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, первого заместителя генерального директора ООО "Спецтрансстрой". С 2018 года назначен на должность заместителя министра транспорта России. Награжден орденом Дружбы и ведомственными наградами.