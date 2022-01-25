Суд оставил вице-спикера Заксобрания Красноярского края под арестом

КРАСНОЯРСК, 25 января. /ТАСС/. Красноярский краевой суд рассмотрел апелляцию вице-спикера законодательного собрания региона Сергея Натарова, находящего в СИЗО, и оставил его под арестом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Натаров был задержан 21 декабря прошлого года. 23 декабря суд арестовал вице-спикера до 20 февраля, ему вменяются восемь эпизодов по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные организованной группой").

"Сегодня Красноярский краевой суд оставил решение суда первой инстанции без изменения", - сообщили в суде.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что задержание связано с уголовным делом экс-советника губернатора Антона Натарова, сына вице-спикера, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами на закупку угля для нужд администрации Игарки. Он был задержан в 2019 году и позднее отправлен под домашний арест.

Сергей Натаров в 2001-2011 годах был депутатом Законодательного собрания Красноярского края, в 2013-2015 годах - заместителем министра экономики и регионального развития. В 2016-м был избран депутатом Государственной думы от ЛДПР. В сентябре 2021 года занял пост вице-спикера регионального парламента.