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Из офиса ПИК в центре Москвы эвакуированы 800 человек из-за возгорания

Возгорание потушено, пострадавших нет

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Около 800 человек эвакуированы из офиса группы ПИК в центре Москвы из-за небольшого возгорания. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На Баррикадной улице на козырьке здания офиса группы ПИК произошло небольшое возгорание. Из здания эвакуированы 800 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возгорание уже потушено. Никто не пострадал.

В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что возгорание происходило на первом этаже 6-этажного административного здания с вентилируемым фасадом. Люди вышли из здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

В новость были внесены изменения (13:55 мск) - добавлен комментарий МЧС.

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