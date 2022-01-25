На Ямале оштрафовали компанию, вахтовики которой пострадали в ДТП в

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Компания "Концептстрой", вахтовые рабочие которой пострадали в ДТП в сентябре 2021 года в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), оштрафована на 235 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона во вторник.

ДТП с участием грузопассажирского автомобиля произошло 4 сентября 2021 года в Пуровском районе, пострадали 10 вахтовиков, трое из которых были госпитализированы.

"По результатам надзорных мероприятий директору ООО "Концептстрой" внесено представление, а также в отношении юридического лица и его руководителя возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 5.27.1, ч. 2 ст. 12.31.1, ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ. По результатам их рассмотрения виновным лицам назначены штрафы на общую сумму 235 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что работодатель несвоевременно проинформировал правоохранительные органы о ДТП, также были допущены нарушения в проведении предрейсовых медосмотров водителей, осуществляющих перевозку пассажиров.