Две полосы Крымского моста в Москве перекрыты из-за угрожающего суицидом мужчины

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Мужчина залез на ферму Крымского моста в Москве и угрожает покончить с собой, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На фермы Крымского моста залез мужчина, угрожает суицидом. Из-за него перекрыты две полосы Садового кольца", - сказал собеседник агентства.

Спасатели и полицейские ведут переговоры с мужчиной по телефону, спускаться он отказывается, но никаких требований не выдвигает. На место прибыли психологи, которые с помощью пожарной автолестницы поднялись к нему.

По данным из открытых источников, на внешней стороне Садового кольца на подъезде к мосту образовался серьезный затор. Он тянется почти с Нового Арбата. Также пробка появилась на пересечении Садового и Пречистенки. На внутренней стороне на самом мосту движение затруднено.