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В жилом доме в Приморье взорвалась граната

В результате инцидента погиб один человек
© Андрей Махонин/ТАСС, архив

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Граната взорвалась в жилом доме в городе Арсеньеве в Приморском крае, один человек погиб. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, в результате взрыва гранаты в одном из жилых домов города Арсеньева один человек погиб. В настоящее время уточняется, есть ли еще пострадавшие", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов, выясняя подробности происшествия, опрашивая очевидцев.

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