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Полиция проверяет видео конфликта водителей легковушки и скорой помощи в Мытищах

Видео, где женщина спорит с водителем машины скорой помощи и не уступает дорогу медикам, ранее опубликовали в сети

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства словесного конфликта между водителями легковой машины и скорой помощи в Мытищах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Сотрудники полиции изучают видео, размещенное в сети Интернет, на котором во дворе одного из домов городского округа Мытищи между водителем скорой помощи и женщиной, управлявшей легковым автомобилем, произошел словесный конфликт. В настоящее время полицейскими проводится разбирательство, по результатам которого будет принято решение в соответствии с законодательством", - сказал собеседник агентства.

Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как женщина долго спорит с водителем машины скорой помощи вместо того, чтобы уступить дорогу спешащим на вызов медикам.

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