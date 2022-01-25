Обвиняемые в хищении 400 тыс. рублей у ветерана Василия Пронина признали вину

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Обвиняемые в хищении 400 тыс. рублей у ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, который сидел рядом с президентом РФ Владимиром Путиным на параде 9 мая 2021 года, признали свою вину, сообщает корреспондент ТАСС из Измайловского суда Москвы, где слушается дело. Вместе с тем, они отвергли обвинения по трем аналогичным эпизодам на 1 млн рублей.

"Я согласен только с последним эпизодом [в отношении ветерана Пронина]", - сказал фигурант дела Алексей Коньков. Его подельник Руслан Алимирзаев дал в суде аналогичные показания.

Коньков и Алимирзаев обвиняются в совершении преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ, Коньков по четырем эпизодам, Алимирзаев - в совершении еще двух. По версии следствия, они причастны к телефонному мошенничеству в отношении ряда лиц.

По данным полиции, ветерану позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и убедил его снять с личного банковского счета 400 тыс. рублей и передать их третьему лицу якобы для задержания с поличным мошенника. Подозреваемые были задержаны. По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, в ходе обысков у них изъяли средства связи, банковские карты, деньги. По ее словам, проверяется информация об аналогичных преступлений со стороны аферистов. Прокурор Москвы контролирует расследование уголовного дела.

96-летний ветеран, участник битвы на Курской дуге Василий Пронин 9 мая прошлого года был гостем на параде Победы на Красной площади и сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным, который помог ему потом надеть куртку.