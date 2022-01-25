Мосгорсуд оставил в силе штраф рэперу Элджею за пропаганду наркотиков

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным назначение 100 тыс. рублей штрафа рэперу Элджею (Алексей Узенюк) за пропаганду наркотиков. Об этом ТАСС во вторник сообщили в суде.

"Постановление Зюзинского районного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.

3 декабря прошлого года Зюзинский суд Москвы признал музыканта виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета) и назначил ему административный штраф в размере 100 тыс. рублей.

Как сообщала ТАСС директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, в июне организация обратилась в управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве "в связи с откровенной пропагандой наркотиков в одном из видеоклипов исполнителя Элджея".