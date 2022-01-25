В Туапсинском районе Кубани произошел обвал грунта на площади 8 тыс. кв. м

КРАСНОДАР, 25 января. /ТАСС/. Дожди, прошедшие в субтропической местности в Туапсинском районе Краснодарского края, привели к обвалу грунта на площади почти 8 тыс. кв. м на особо охраняемой природной территории (ООПТ) между селом Ольгинка и поселком Новомихайловский, сообщил ТАСС во вторник заместитель главы Новомихайловского городского поселения Лев Калустов.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае с прошлой недели идут осадки в виде мокрого снега, снега, местами дождя.

"Между селом Ольгинка и поселком городского типа Новомихайловский есть такое место Агрия, относится к ООПТ (Государственный ландшафтный заказник "Агрийский"). Предварительно, в течение многих лет там разрушалась береговая линия. Там были сильные дожди, там у нас начинаются субтропики, снег не лег, как в большинстве поселков у нас в районе, где-то 8 тыс. кв. м произошел обвал грунта. Жителям никакой угрозы не представляет, это труднодоступная местность", - сообщил Калустов.

Он пояснил, что территория находится в труднодоступной местности, в 1990-е годы на данной территории были кемпинги, работал профилакторий, на данный момент остались несколько вагончиков, есть пляж, место пользуется популярностью среди туристов. Калустов добавил, что на данный момент территория огорожена.

В городах и районах Краснодарского края с 22 января в связи с непогодой введен режим повышенной готовности. По данным администрации Краснодарского края, 24 января во всех муниципалитетах действует штормовое предупреждение: в Сочи возможен сильный снег, налипание снега, в Апшеронском, Мостовском районах, а также горном кластере Сочи лавиноопасно.