Почти в 30 селах Татарстана ввели карантин из-за заболевания скота узелковым дерматитом

КАЗАНЬ, 25 января. /ТАСС/. Редкое в России и опасное для животных инфекционное заболевание узелковый дерматит выявили в двух личных подсобных хозяйствах в селе Верхние Чершилы Сармановского района Татарстана. На территории, в которую входит 29 сел, деревень и поселков, введен карантин, следует из опубликованного во вторник указа президента Татарстана Рустама Минниханова.

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) в связи с неблагополучием по заболеванию заразным узелковым дерматитом крупного рогатого скота на территориях эпизоотических очагов, неблагополучного пункта и угрожаемой зоны", - говорится в документе.

Из текста следует, что два очага было выявлено в селе Верхние Чершилы Сармановского района, этот населенный пункт объявлен неблагополучным пунктом. В угрожаемую зону попали еще 28 деревень, сел и поселков, которые расположены примерно в 10 км от Верхних Чершил.

В карантинную зону запрещен ввоз не вакцинированных от узелкового дерматита животных. Вывоз разрешен только на предприятия по убою животных. Также запрещаются ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с передвижением животных.

Нодулярный, или узелковый, дерматит - сложное инфекционное заболевание, встречающееся как у крупного рогатого скота, так и прочих млекопитающих, вызванное вирусом. Вирус не является опасным для человека. Заболевание в 2018 году зафиксировано в Южной Осетии, Самарской и Курганской областях. В России до 2015 года нодулярный дерматит среди поголовья крупного рогатого скота не выявлялся.