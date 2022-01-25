Суд в Нарьян-Маре оштрафовал мастера, виновного в разливе нефти и загрязнении реки Колвы

ТАСС, 25 января. Нарьян-Марский городской суд вынес приговор в отношении бывшего мастера бригады по транспортировке нефти ресурсоснабжающей компании, в результате действий которого произошло загрязнение реки Колвы в 2020 году, сообщает во вторник пресс-служба управления Генеральной прокуратуры РФ по Северо-Западному федеральному округу. Сумма штрафа составила 240 тыс. рублей.

В районе реки Колвы 17 октября 2020 года рядом с Харьягинским месторождением на недействующем нефтепроводе произошла разгерметизация, в водоем попала нефтяная жидкость. Площадь масляного пятна составляла 700 кв. м. Объем разлившейся нефтесодержащей жидкости - 0,9 тонны. Администрация города Усинск Республики Коми ввела режим ЧС на территории муниципалитета. Позднее режим ЧС вводили на части территории Заполярного района Ненецкого автономного округа.

"Нарьян-Марский городской суд Ненецкого автономного округа вынес приговор в отношении бывшего мастера бригады по транспортировке нефти ресурсоснабжающей компании. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов"), ч. 1 ст. 250 УК РФ ("Загрязнение вод"). Суд приговорил виновного к штрафу в размере 240 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

Дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ ("Загрязнение вод") возбуждено органами предварительного следствия по материалам общенадзорной проверки, проведенной прокуратурой округа.

Судом установлено, что 17 октября 2020 года подсудимый, исполняя обязанности мастера бригады по транспортировке нефти, при вводе в эксплуатацию вновь построенного дюкерного перехода через реку Колву, на участке нефтепровода "Южно-Шапкино - терминал "Харьяга", нарушил утвержденный нефтедобывающей организацией порядок очистки одного из элементов участка нефтепровода. Он дал подчиненным указания, заведомо противоречащие требованиям промышленной безопасности опасных производственных объектов, что повлекло за собой разлив нефти.

В результате совершенного преступления произошло загрязнение нефтепродуктами почвы земельного участка прибрежной зоны реки в границах Ненецкого автономного округа и в районе Харьягинского нефтяного месторождения. Был причинен крупный ущерб и вред Российской Федерации, почве и водным объектам в размере 24,9 млн рублей. Ущерб возмещен нефтедобывающей организацией в полном объеме.