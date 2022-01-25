{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СК просит об аресте адвоката Улюкаева Дареджан Квеидзе по делу о мошенничестве

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Следствие в рамках уголовного дела о мошенничестве в крупном размере просит отправить в СИЗО адвоката Дареджан Квеидзе, которая представляла в суде интересы бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного на 8 лет за коррупцию. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Пресненского суда Москвы, ей официально предъявлено обвинение, ходатайство следствия будет рассмотрено в ближайшее время.

"В Преображенский районный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Квеидзе", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, адвокат Улюкаева обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Теги
Улюкаев, Алексей ВалентиновичРоссия
Суд в Нарьян-Маре оштрафовал мастера, виновного в разливе нефти и загрязнении реки Колвы
Размер штрафа составил 240 тыс. рублей
Читать полностью