СК просит об аресте адвоката Улюкаева Дареджан Квеидзе по делу о мошенничестве

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Следствие в рамках уголовного дела о мошенничестве в крупном размере просит отправить в СИЗО адвоката Дареджан Квеидзе, которая представляла в суде интересы бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного на 8 лет за коррупцию. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Пресненского суда Москвы, ей официально предъявлено обвинение, ходатайство следствия будет рассмотрено в ближайшее время.

"В Преображенский районный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Квеидзе", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, адвокат Улюкаева обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).