В Смоленске задержали подозреваемого в даче взятки $15 тыс. таможеннику

ТАСС, 25 января. Следователи задержали жителя Смоленска, который подозревается в даче взятки сотруднику таможни в размере $15 тыс., что составляет более 1,1 млн рублей. Возбуждено дело, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Смоленской области.

"В отношении жителя Смоленска возбуждено уголовное дело по подозрению в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Мужчина был задержан с поличным в ходе совместных мероприятий, проводимых региональным следственным управлением СК РФ и отделом по противодействию коррупции смоленской таможни", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 25 января в Смоленске представитель компании-перевозчика принес сотруднику таможни в качестве взятки $15 тыс. для сокрытия нарушений, выявленных при досмотре товаров в конце октября прошлого года. Отмечается, что инспектор отдела контроля за ввозом и оборотом товаров региона заранее сообщил об этом предложении и действовал в рамках оперативно-разыскного мероприятия. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, сумма взятки равняется 1,1 млн рублей.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.