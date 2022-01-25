Суд оставил в СИЗО актера Нейжмак-Иорданского по делу об избиении экс-замглавы Минэнерго

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник оставил под арестом актера Глеба Нейжмак-Иорданского по делу об избиении до смерти бывшего заместителя министра энергетики РФ Леонида Тропко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел апелляцию Нейжмак-Иорданского и решил оставить решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу защиты - без удовлетворения", - сказал представитель пресс-службы. Ранее суд арестовал актера до 8 февраля.

В отношении Нейжмак-Иорданского возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ ("Причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений").

Бывший заместитель министра энергетики Леонид Тропко был избит в ноябре 2021 года. Он получил травмы головы и умер в больнице спустя две недели после инцидента. По предварительным данным, причиной смерти бывшего замминистра стал коронавирус, а не нанесенные в ходе избиения травмы. По подозрению в избиении Тропко был задержан его сосед Глеб Нейжмак-Иорданский.