В Башкирии впервые выявили африканскую чуму свиней

УФА, 25 января. /ТАСС/. Африканская чума свиней (АЧС) впервые выявлена в Башкирии в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ) в Стерлитамакском районе, сообщила пресс-служба управления ветеринарной службы республики во вторник.

"Несмотря на все предпринятые меры по недопущению африканской чумы свиней, впервые вирус проник на территорию республики. 25 января в Стерлитамакском районе обнаружен ДНК вируса АЧС по результатам исследования материала от павших домашних свиней из ЛПХ. Возможным источником заражения вирусом является скармливание животным просроченной продукции и пищевых отходов", - сказано в сообщении.

Ветеринарная служба проводит ликвидацию очага заболевания.