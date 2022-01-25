В Петербурге избрали меру пресечения по делу о хищении средств при рекультивации свалки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Куйбышевский суд Санкт-Петербурга избрал запрет определенных действий экс-руководителю компании "Профистрой Северо-Запад", подозреваемому в хищении 96 млн рублей на рекультивации мусорного полигона "Новоселки". Следствие просило о заключении мужчины под стражу, однако против выступил прокурор, сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов города.

"Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Солопова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Солопов и его адвокат просили о домашнем аресте, однако прокурор указал на возможность избрания еще более мягкой меры. Обвинение мужчине не предъявлялось. В итоге суд наложил на подозреваемого запрет определенных действий - до 23 марта ему нельзя покидать жилое помещение в ночное время.

О возбуждении уголовного дела ТАСС сообщал в декабре. Источник в правоохранительных органах рассказал тогда о 150 млн рублей, которые были похищены из средств, выделенных на рекультивацию мусорного полигона "Новоселки" в поселке Левашово. Имена подозреваемых не предавались огласке.

"Новоселки" были открыты в 1970-е годы, прием твердых коммунальных отходов на полигоне был прекращен в апреле 2017 года. Объект занимает участок площадью 83,5 га. Первый этап рекультивации свалки стоимостью контракта в 755,5 млн рублей начался в 2018 году, по итогам конкурса подрядчиком стала компания "Профистрой Северо-Запад". В 2020 году СПб ГКУ "Центр комплексного благоустройства" объявило еще один аукцион на 656,5 млн рублей, он предполагает технический этап рекультивации, устройство пруда-накопителя и другие мероприятия.

В августе 2021 года после пожара на полигоне, площадь которого достигла 2 тыс. кв. м, Росприроднадзор возбудил в отношении ООО "Профистрой Северо-Запад" дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 8.7 КоАП РФ ("Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв").