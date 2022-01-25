Делового партнера адвоката Улюкаева арестовали по делу о мошенничестве

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы арестовал в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере Андрея Фоломейкина - делового партнера адвоката Дареджан Квеидзе, которая представляла в суде интересы бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, коллеге Квеидзе также официально предъявлено обвинение.

"Постановлением Преображенского районного суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого в мошенничестве Андрея Фоломейкина меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 марта", - сказала пресс-секретарь районного суда Алиса Закутняя.

Следствие ведет СУ по ВАО ГСУ СК РФ по Москве. В ближайшее время Преображенский суд рассмотрит аналогичное ходатайство следствия в отношении самой Квеидзе.