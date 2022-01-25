Суд в Москве арестовал адвоката Улюкаева Дареджан Квеидзе, обвиняемую в мошенничестве

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО адвоката Дареджан Квеидзе, которая представляла в суде интересы бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, она арестована до 23 марта по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

"Постановлением Преображенского суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Квеидзе меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 23 марта", - сказала пресс-секретарь районного суда Алиса Закутняя.

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки.

Представитель защиты Квеидзе Алексей Лежников сообщил, что она не признает вину в мошенничестве и будет обжаловать арест. "Мы не согласны с предъявленными подозрениями, считаем, что нет состава преступления, а уголовное преследование носит заказной характер и вызвано происками конкурентов. Мы, безусловно, будем обжаловать заключение под стражу в ближайшее время, - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС Лежников. - По существу дела пояснить ничего не можем по причине подписки о неразглашении".

Преображенский суд Москвы арестовал Квеидзе и ее делового партнера Андрея Фоломейкина на два месяца. Им обоим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничестве в особо крупном размере"). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.