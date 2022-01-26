В Новгородской области пропал годовалый ребенок

ТАСС, 26 января. Девочка 2020 года рождения пропала в городе Холме Новгородской области. В связи с исчезновение ребенка возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Сообщение об исчезновении ребенка поступило в Старорусский МСО СУ СК России по Новгородской области ночью 25 января. "Для организации полномасштабного розыска, а также в целях объективного и всестороннего выяснения всех обстоятельств пропажи ребенка следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - говорится в сообщении пресс-службы.

На месте происшествия создана следственно-оперативная группа. Работой руководит заместитель руководителя регионального СК России Николай Супрун, который после поступления сообщения о безвестном исчезновении девочки прибыл в Холмский район.

Следователи проверяют все версии произошедшего, допрашивают родственников ребенка, устанавливают свидетелей и очевидцев. Одновременно сотрудники СК выясняют условия жизни и воспитания ребенка в семье, отмечается в сообщении управления.

Всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении ребенка, призвали незамедлительно сообщить об этом в следственные органы.