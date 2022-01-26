При столкновениях заключенных в тюрьме на западе Мексики погибли восемь человек

МЕХИКО, 26 января. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек погибли, семь получили ранения во вторник в ходе столкновений заключенных в тюрьме в штате Колима на западе Мексики. Об этом сообщило правительство региона в обнародованном заявлении.

В настоящее время ситуация в исправительном учреждении находится под полным контролем администрации. "Сотрудники прокуратуры <...> приступили к выяснению обстоятельств случившегося", - говорится в документе. Власти штата выразили соболезнования семьям погибших и обещали оказать необходимую помощь пострадавшим.

В феврале 2016 года жертвами беспорядков в тюрьме Топо-Чико в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики стали не менее 49 человек. Осенью 2019 года это исправительное учреждение было закрыто навсегда.