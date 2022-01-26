Береговая охрана США ищет 39 человек с затонувшей недалеко от Флориды лодки

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Береговая охрана США ведет поиски 39 человек, которые, предположительно, могли находиться на борту лодки, перевернувшейся примерно в 70 км от побережья штата Флорида. Об этом говорится в заявлении Береговой охраны, опубликованном во вторник в Twitter.

Согласно распространенной информации, неизвестный во вторник утром уведомил представителей властей, что спас в море одного человека, уцелевшего при затоплении лодки. По словам спасенного, он вместе с 39 другими людьми покинул Багамские острова в минувшую субботу. Спустя некоторое время их лодка перевернулась в результате шторма примерно в 70 км от побережья Флориды.

В поисковой операции задействовано "большое количество катеров и авиации". Предположительно, лодка использовалась для незаконной перевозки людей, отмечается в сообщении.