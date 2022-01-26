Во Владивостоке жилые дома на 33 улицах остались без холодной воды из-за аварии

ВЛАДИВОСТОК, 26 января. /ТАСС/. Авария на сетях холодного водоснабжения произошла ночью во Владивостоке, сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского водоканала. Без воды остались дома на 33 улицах города.

"Аварийная ситуация на сетях холодного водоснабжения, специалисты Фрунзенского участка "Горводопровода" работают с 03:00 (20:00 мск вторника), производят замену поврежденной задвижки. Во второй половине дня планируют завершить, и постепенно начнется подача воды, к 17:00 (10:00 мск) планируется, что вода будет у всех абонентов", - сообщили в пресс-службе.

В опубликованном на сайте предприятия списке значится более 30 улиц и свыше 350 жилых домов, в которых отсутствует холодное водоснабжение. По данным корреспондета ТАСС, как минимум в одном из попавших в зону отключения домов отсутствует также горячая вода.