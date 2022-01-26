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На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 4,5

Специалисты исключили возникновение повторных подземных толчков в этом районе

БАНГКОК, 26 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в среду возле филиппинского острова Минданао. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии Филиппин.

По его данным, эпицентр находился в 118 км к юго-востоку от провинции Сарангани, население которой составляет около 500 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 11 км.

Специалисты исключили возникновение повторных подземных толчков в этом районе. Информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала.

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