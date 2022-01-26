Офицера автобронетанкового управления Минобороны обвиняют по делу о хищении 860 млн рублей

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Бывший начальник отдела закупки управления снабжения бронетанковым и автомобильным имуществом Главного автобронетанкового управления Минобороны России (ГАБТУ) полковник Евгений Пустовой обвиняется в причастности к хищению порядка 860 млн рублей при заключении госконтракта. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Пустовой занимал должность начальника отдела закупки в период с 2016 по 2018 год. По версии следствия, он причастен к присвоению средств, выделенных в рамках государственного оборонного заказа на обеспечение воинских частей стартерными автомобильными аккумуляторными батареями различных марок. Сумма ущерба по делу составляет 860 млн 348 тыс. 783 рубля. Пустовому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства. По его словам, офицер в настоящее время находится под подпиской о невыезде.

Также собеседник агентства отметил, что обвиняемыми по этому же делу проходят технический директор ООО "Аникс" Сергей Федосеев и генеральный директор ООО "Курский аккумуляторный завод" Андрей Рыбянцев. "Также на причастность к этому преступлению проверяется полковник Минобороны, бывший сотрудник ГАБТУ Дмитрий Мирошниченко", - отметил источник ТАСС.

По его словам, между ГАБТУ Минобороны и ООО "Аникс" в рамках гособоронзаказа был заключен договор на поставку стартерных аккумуляторных батарей пяти различных модификаций. По версии следствия, обвиняемые организовали поставки по завышенным ценам, чем и нанесли ущерб государству.

Как следует из материалов суда об избрании Федосееву меры пресечения, с которыми ознакомился ТАСС, обвинения предъявлены по ч. 4 ст. 159 УК РФ в рамках дела "бывшего начальника отдела (закупки бронетанкового и автомобильного имущества) управления (снабжения бронетанковым и автомобильным имуществом) ГАБТУ МО РФ полковника Пустового и генерального директора ООО "Курский аккумуляторный завод" при заключении и исполнении государственного контракта на поставку в 2018-2020 годах для нужд МО РФ стартерных аккумуляторных батарей различных марок". В документах сказано, что сначала в отношении Федосеева была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, затем ее изменили на содержание под стражей. Однако после этого он признал вину и дал показания на иных обвиняемых по делу, и ему вновь изменили меру пресечения - на домашний арест.