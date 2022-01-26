В Приангарье руководитель таможенного поста обвиняется в получении взятки в 3,6 млн рублей

ИРКУТСК, 26 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Иркутской области задержали исполняющего обязанности Нижнеудинского таможенного поста, ему предъявлено обвинение в получении взятки в 3,6 млн рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Предъявлено обвинение исполняющему обязанности начальника Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а также посреднику в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, руководитель таможенного поста вымогал взятку у директора одного из предприятий, экспортирующих лесоматериалы. Через посредника он требовал 3,6 млн рублей - по 300 тыс. рублей ежемесячно - за общее покровительство и попустительство по службе.

"Обвиняемый заведомо создавал условия, при которых директор предприятия был вынужден передать ему взятку с целью предотвращения последствий для бизнеса. Следователями СК при взаимодействии с сотрудниками УФСБ взяткополучатель и посредник были задержаны во время передачи взятки", - отметила пресс-служба.

Руководитель таможенного поста арестован, посреднику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следствие не называет имена фигурантов уголовного дела.