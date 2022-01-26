Во Владивостоке устранили аварию, оставившую без воды свыше 350 домов

ВЛАДИВОСТОК, 26 января. /ТАСС/. Специалисты устранили аварию, которая в среду оставила без холодного водоснабжения дома на более чем 30 улицах Владивостока, сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского водоканала.

"В 12 часов (5:00 мск) устранили аварию. К 13 часам (6:00 мск) начали подачу воды", - говорится в сообщении.

Аварийная ситуация возникла ночью в среду, специалисты Фрунзенского участка "Горводопровода" с 03:00 (20:00 мск вторника) производили замену поврежденной задвижки. В опубликованном на сайте предприятия списке значилось более 30 улиц и свыше 350 жилых домов, в которых из-за аварии было нарушено водоснабжение.