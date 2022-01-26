Силовики не обнаружили опасных предметов в эвакуированных школах Тюмени

ТЮМЕНЬ, 26 января. /ТАСС/. Сотрудники силовых ведомств не обнаружили опасных предметов в эвакуированных 25 января школах Тюмени. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

"По результатам проведенной проверки представляющих опасность предметов в школах города Тюмени не обнаружено", - сказали в пресс-службе.

В Тюмени всех школьников эвакуировали из общеобразовательных учреждений из-за поступившего сигнала о возможном минировании зданий. 26 января занятия в школах города проходят в обычном режиме.