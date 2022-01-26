При поисках пропавшей под Новгородом девочки силовики нашли останки в печи

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов нашли в печи похожие на фрагменты костей останки человека при поиске пропавшей в Новгородской области девочки 2020 года рождения, мать ребенка и ее сожитель задержаны, сообщили ТАСС в региональном управлении СК.

"Мать и сожитель задержаны, в печи обнаружены продукты горения, в том числе похожие на фрагменты костей", - сказала представитель ведомства.

В следственном управлении СК добавили, что найденные останки переданы на экспертизу.

Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Татьяна Ефимова взяла на личный контроль ситуацию, связанную с исчезновением ребенка в Холме. "Накануне я ездила в Холмский район. Сейчас проверяем и анализируем действия органов и учреждений системы профилактики. Работаем в плотном взаимодействии со следственными органами", - сообщила она журналистам.