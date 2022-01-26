В МЧС опровергли информацию об экстренной эвакуации жителей Самары

САМАРА, 26 января. /ТАСС/. Информация об экстренной эвакуации жителей Самары, которая содержится в объявлениях в подъездах одного из районов города, не соответствует действительности, сообщается в Telegram-канале "ЧП в Самарской области" со ссылкой на областное ГУ МЧС.

"Данная информация не соответствует действительности. Подобных мероприятий Главное управление МЧС России по Самарской области проводить не планирует", - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилась информация об объявлениях, которые якобы расклеили на подъездах домов в Промышленном районе Самары. В них жителей призывают собраться с документами во дворе дома 29 января в связи с проведением учебных эвакуаций. В объявлениях указано, что жители вернутся домой 3 февраля, а в случае отказа следовать приказам МЧС предусмотрена административная ответственность.