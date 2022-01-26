В Рязани в гараже нашли тела девушки и молодого человека

ТАСС, 26 января. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обнаружения тел 17-летней девушки и ее 23-летнего знакомого в салоне автомобиля в одном из гаражей Рязани. По предварительной версии, молодые люди отравились выхлопными газами машины, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Рязанской области.

"Проводится доследственная проверка по факту смерти двух человек. По имеющейся информации, 25 января в салоне автомобиля в одном из гаражей на ул. Костычева г. Рязани обнаружены тела 17-летней девушки и ее 23-летнего знакомого. Предположительно, молодые люди отравились выхлопными газами транспортного средства", - говорится в сообщении.

Причину смерти молодых людей установит судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.