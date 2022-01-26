В Приамурье возбудили дело в отношении полицейского, устроившего ДТП

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего полицейского, допустившего аварию в Шимановском районе Амурской области. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения и управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по Амурской области.

В ночь на среду подозреваемый, управляя служебным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, наехал на стоящий на обочине грузовой автомобиль. В результате женщина получила смертельные травмы, ее 19-летний сын и еще один мужчина доставлены в больницу.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего водителя дежурной части ОМВД России по Магдагачинскому району, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, помещен в изолятор временного содержания.