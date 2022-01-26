На Алтае взяли под стражу мать и ее сожителя, которые выгнали ребенка на мороз без одежды

БАРНАУЛ, 26 января. /ТАСС/. Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу многодетной матери и ее сожителя в Шелаболихинском районе Алтайского края по делу об издевательствах над детьми, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"По ходатайству следователя в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. В начале недели в соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как на морозе без одежды и обуви стоит пятилетний мальчик. Позднее стало известно, что ребенка, воспитывавшегося в многодетной семье, выгоняли на улицу в воспитательных целях. После произошедшего в регионе возбудили два уголовных дела - против матери и ее сожителя и по факту халатности органов системы профилактики.

По данным следствия, на мороз ребенка выгнал сожитель его матери. После получения сигнала о произошедшем, сотрудники органов системы профилактики приехали в дом, чтобы изъять детей. "Обвиняемая применила насилие в отношении участкового уполномоченного полиции, прокусив зубами кисть его руки. А затем, уже находясь в служебном кабинете отдела полиции, укусила инспектора ПДН", - подчеркивается в сообщении.