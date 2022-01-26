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Адвокат назвал причину объявления Олега Навального в розыск

Брата Алексея Навального объявили в розыск из-за неявки в органы ФСИН после приговора, заявил Никас Параскевов
Олег Навальный Михаил Терещенко/ТАСС, архив
Описание
Олег Навальный
© Михаил Терещенко/ТАСС, архив

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Решение объявить в розыск брата Алексея Навального Олега связано с заявлением ФСИН о том, что он не являлся отмечаться в исполнительную инспекцию после приговора по делу о нарушении санитарных норм. Об этом ТАСС сообщил адвокат Олега Навального Никас Параскевов.

"Объявление в розыск связано с представлением уголовно-исполнительной инспекции о замене условного срока на реальный, так как якобы Олег не является в инспекцию", - сказал защитник.

Ранее представители ФСИН направили в суд ходатайство о замене Олегу Навальному условного срока на реальный в связи с тем, что он не исполняет ограничения, наложенные на него приговором суда по делу о нарушении санитарных норм.

Преображенский суд Москвы в 2021 году назначил Олегу Навальному год лишения свободы условно. По версии обвинения, он через соцсети призывал людей участвовать в несогласованной акции в январе 2021 года, чем нарушил рекомендации по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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