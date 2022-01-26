Спасатели нашли двух рыбаков, пропавших у мыса Юма в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 26 января. /ТАСС/. Спасатели нашли двух человек, пропавших в районе Ванино у мыса Юма в Хабаровском крае, поиски еще одного продолжатся в четверг. Об этом сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Накануне три человека на резиновой лодке отправились по морю из поселка Ванино на мыс Юма. Высадившись на берег, двое продолжили свое движение пешком в сторону рыболовецкого стана на реке Чумка, а один остался на берегу. Поздно вечером мужчины вышли на связь по спутниковому телефону и сообщили, что заблудились, после чего на связь не выходили. Днем в среду в Ванинский район вылетел вертолет со спасателями.

"Прибывший в район поисков вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями провел авиаразведку местности по пути от мыса Юма до реки Чумка в Ванинском районе. В результате облета группа рыбаков была обнаружена на рыболовецком стане, однако судьба одного из мужчин, который оставался дежурить на берегу мыса Юма, пока неизвестна. Рядом с лодкой его не оказалось", - говорится в сообщении.

Для дозаправки воздушное судно приземлилось в аэропорту города Советская Гавань. С наступлением светлого времени суток спасатели вместе с сотрудником полиции и одним из рыбаков вновь выдвинутся в район поисков. Местность также будет обследована с воздуха.