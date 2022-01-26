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Суд признал законным продление ареста калининградских врачей по делу о смерти младенца

Московский областной суд ранее отправил под стражу Елену Белую и Элину Сушкевич

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Первый апелляционный суд в Москве отклонил жалобу на продление срока ареста калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти младенца в роддоме Калининграда.

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Дело Елены Белой и Элины Сушкевич. Главное
Дело Елены Белой и Элины Сушкевич.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Сушкевич, Белая - без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сказала пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

Московский областной суд 4 октября 2020 года отправил под стражу и.о. главного врача роддома № 4 в Калининграде Елену Белую и реаниматолога- анестезиолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич.

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