Суд признал законным продление ареста калининградских врачей по делу о смерти младенца

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Первый апелляционный суд в Москве отклонил жалобу на продление срока ареста калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти младенца в роддоме Калининграда.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Сушкевич, Белая - без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сказала пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

Московский областной суд 4 октября 2020 года отправил под стражу и.о. главного врача роддома № 4 в Калининграде Елену Белую и реаниматолога- анестезиолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич.