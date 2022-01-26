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На Кубани в детском саду обвалилась кровля детского сада

Обрушение произошло из-за скопления снега

КРАСНОДАР, 26 января. /ТАСС/. Скопление снега привело к обрушению кровли детского сада в поселке Октябрьский Северского района Краснодарского края, ведутся оценочные работы, детей временно переведут в другие детские сады. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Северского района.

"Кровля детского сада не выдержала из-за большого объема снега и обвалилась. Сейчас ведутся оценочные работы, специалисты оценивают степень повреждения, будут проводиться ремонтные работы", - сообщили в пресс-службе.

Детский сад в связи с инцидентом не работает, детям временно предоставят места в других детских садах поселка Черноморского. При инциденте никто не пострадал.

Снег шел в Краснодарском крае на прошлой неделе, в городах и районах Краснодарского края с 22 января в связи с непогодой введен режим повышенной готовности. По данным администрации Краснодарского края, местами уровень снежного покрова почти достигает исторического максимума.

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РоссияКраснодарский край
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