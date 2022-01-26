Ростехнадзор: на шахте "Листвяжная" фальсифицировалась работа системы газового контроля

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Причинами аварии на шахте "Листвяжная" в ноябре 2021 года могли стать грубые нарушения правил безопасности, в том числе фальсификация работы системы газового контроля и отключение автоматической газовой защиты. Об этом сообщил заместитель начальника управления по надзору в угольной промышленности Ростехнадзора Сергей Никитин в ходе круглого стола в Госдуме на тему "Законодательное регулирование в сфере обеспечения безопасности ведения горных работ на предприятиях угольной отрасли".
По его словам, комиссия Ростехнадзора по расследованию причин аварии на шахте закончит свою работу предположительно 15 февраля.
"Могу уже сказать, что непреодолимых сил природы в акте не будет. Причины [аварии] я могу в общих чертах назвать. Это грубые нарушения правил безопасности, которые сегодня действуют, это фальсификация работы системы аэрогазового контроля, это отключение автоматической газовой защиты", - сказал он.
Кроме того, к аварии привели нарушение правил эксплуатации технических устройств, ошибки в проектировании, продолжил Никитин. "Это неумение пользоваться средствами изолированной защиты органов дыхания, пронос в шахту телефонов. Такие аппараты запрещены к использованию в шахтах", - добавил заместитель начальника управления.