Ростехнадзор: на шахте "Листвяжная" фальсифицировалась работа системы газового контроля

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Причинами аварии на шахте "Листвяжная" в ноябре 2021 года могли стать грубые нарушения правил безопасности, в том числе фальсификация работы системы газового контроля и отключение автоматической газовой защиты. Об этом сообщил заместитель начальника управления по надзору в угольной промышленности Ростехнадзора Сергей Никитин в ходе круглого стола в Госдуме на тему "Законодательное регулирование в сфере обеспечения безопасности ведения горных работ на предприятиях угольной отрасли".

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По его словам, комиссия Ростехнадзора по расследованию причин аварии на шахте закончит свою работу предположительно 15 февраля.

"Могу уже сказать, что непреодолимых сил природы в акте не будет. Причины [аварии] я могу в общих чертах назвать. Это грубые нарушения правил безопасности, которые сегодня действуют, это фальсификация работы системы аэрогазового контроля, это отключение автоматической газовой защиты", - сказал он.

Кроме того, к аварии привели нарушение правил эксплуатации технических устройств, ошибки в проектировании, продолжил Никитин. "Это неумение пользоваться средствами изолированной защиты органов дыхания, пронос в шахту телефонов. Такие аппараты запрещены к использованию в шахтах", - добавил заместитель начальника управления.