Астраханский полицейский подозревается в развратных действиях в отношении подростка

АСТРАХАНЬ, 26 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника патрульно-постовой службы астраханской полиции, подозреваемого в совершении развратных действий с несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Камызякским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника патрульно-постовой службы полиции, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в июне 2021 года сотрудник полиции познакомился с 15-летней жительницей города Камызяк Астраханской области в одной из социальных сетей. Уточняется, что в период с июня по август 2021 года подозреваемый, зная о том, что потерпевшая не достигла 16-летнего возраста, потребовал от нее фотографии интимного характера.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону, по данному факту начальником управления МВД России по Астраханской области генерал-лейтенантом полиции Игорем Ромашкиным назначено проведение служебной проверки.

"Собранные оперативниками материалы переданы в следственные органы, которыми принято процессуальное решение. При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении пресс-службы.