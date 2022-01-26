На забравшегося на Крымский мост в Москве мужчину составили протокол за мелкое хулиганство

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Полиция составила протоколы о мелком хулиганстве и нарушении миграционного законодательства на мужчину, который накануне залез на вершину опоры Крымского моста в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"На мужчину составили административные протоколы за мелкое хулиганство и нарушение миграционного законодательства. Сейчас он задержан. Идет доследственная проверка", - рассказал собеседник агентства.

Во вторник мужчина залез на ферму Крымского моста и угрожал прыгнуть. Спасателям и полицейским удалось спустить его с опоры в результате переговоров. Из-за инцидента на внешней стороне Садового кольца на подъезде к мосту образовалась крупная пробка.