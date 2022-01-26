{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Семерых детей из семьи пропавшей под Новгородом девочки поместили в приют

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Ефимова взяла на личный контроль ситуацию

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 января. /ТАСС/. Семья пропавшей в городе Холм Новгородской области девочки 2020 года рождения была многодетной. Помимо пропавшего ребенка, у матери еще семеро детей, об этом ТАСС сообщила Уполномоченный по правам ребенка Новгородской области Татьяна Ефимова.

На эту тему

"В декабре прошлого года дети были помещены в приют в связи с трудной жизненной ситуацией. <...> Всего их восемь [включая пропавшую девочку]", - пояснила Ефимова.

Ранее в региональном управлении СК сообщали, что ночью 25 января в ведомство поступило сообщение о пропаже девочки 2020 года рождения в городе Холме. На место выехали следовали для выяснения всех обстоятельств инцидента, было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сотрудники правоохранительных органов нашли в печи продукты горения, а также фрагменты похожие на кости и отправили их на экспертизу. Мать ребенка и ее сожитель задержаны.

Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Татьяна Ефимова взяла на личный контроль ситуацию.

Теги
РоссияНовгородская область
Расследование пожара в "Зимней вишне"
Защита экс-главы Госстройнадзора Кузбасса обжаловала приговор по делу "Зимней вишни"
Танзилю Комкову суд приговорил к 18 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки от застройщика, отмывании денег и злоупотреблении полномочиями
Читать полностью