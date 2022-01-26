Семерых детей из семьи пропавшей под Новгородом девочки поместили в приют

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 января. /ТАСС/. Семья пропавшей в городе Холм Новгородской области девочки 2020 года рождения была многодетной. Помимо пропавшего ребенка, у матери еще семеро детей, об этом ТАСС сообщила Уполномоченный по правам ребенка Новгородской области Татьяна Ефимова.

"В декабре прошлого года дети были помещены в приют в связи с трудной жизненной ситуацией. <...> Всего их восемь [включая пропавшую девочку]", - пояснила Ефимова.

Ранее в региональном управлении СК сообщали, что ночью 25 января в ведомство поступило сообщение о пропаже девочки 2020 года рождения в городе Холме. На место выехали следовали для выяснения всех обстоятельств инцидента, было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сотрудники правоохранительных органов нашли в печи продукты горения, а также фрагменты похожие на кости и отправили их на экспертизу. Мать ребенка и ее сожитель задержаны.

Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Татьяна Ефимова взяла на личный контроль ситуацию.