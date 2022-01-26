Прокуратура проверит чиновников, работавших с семьей пропавшей под Новгородом девочки

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 января. /ТАСС/. Прокуратура Новгородской области проверит работу чиновников системы профилактики при организации работы с семьей пропавшей девочки 2020 года рождения в городе Холме. Об этом в среду сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Прокуратура области по поручению прокурора области организовала проверку по информации о безвестном исчезновении девочки 2020 года рождения в городе Холме. В целях организации розыска малолетней, а также объективного установления всех обстоятельств пропажи ребенка прокуратура области организовала проверку условий жизни и воспитания девочки. Прокуратурой области будет дана оценка работы органов и учреждений системы профилактики при организации работы с семьей ребенка", - говорится в сообщении.

Прокурор области Юрий Немкин поставил на личный контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного региональным СК России по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

Ранее в региональном управлении СК сообщали, что ночью 25 января в ведомство поступило сообщение о пропаже девочки 2020 года рождения в городе Холме. На место выехали следовали для выяснения всех обстоятельств инцидента. Сотрудники правоохранительных органов нашли в печи продукты горения, а также фрагменты, похожие на кости, и отправили их на экспертизу. Мать ребенка и ее сожитель задержаны.