Песков: Россия следит за слушаниями в ЕСПЧ по иску Украины и Нидерландов о крушении MH17

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россия отслеживает ход слушаний в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по иску Украины и Нидерландов о крушении авиарейса MH17, но эта тема не стоит высоко на повестке дня, сообщил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта тема сейчас не находится высоко на нашей повестке дня. Мы, безусловно, отслеживаем информацию. Наша позиция достаточно хорошо известна, каких-то новаций здесь нет и быть не может", - сказал представитель Кремля.

В декабре 2020 года ЕСПЧ принял решение объединить иск Нидерландов к России по делу MH17 с двумя исками Киева, поданными против РФ в связи с событиями на востоке Украины. Иск Нидерландов касается исключительно роли России в крушении самолета.

В июле 2021 года Москва подала в ЕСПЧ жалобу против Украины в связи с событиями, последовавшими за насильственной сменой власти в стране в феврале 2014 года. В ноябре 2021 года Европейский суд по правам человека отложил слушания этого иска до 26 января 2022 года.

Пассажирский Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines ("Малайзия эйрлайнз"), выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств.