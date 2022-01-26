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СК возбудил дело после гибели трех человек при пожаре в ХМАО

Инцидент произошел в Советском районе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью трех мужчин при пожаре в избе в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Югорским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") по факту обнаружения обгоревших останков трех человек", - сказано в сообщении.

По данным следователей, тела мужчин в возрасте 18, 20 и 33 лет обнаружил родственник одного из погибших на месте сгоревшей избы, расположенной на родовых угодьях в 100 км от села Алябьевский Советского района ХМАО. 

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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